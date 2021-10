Mark Cavendish: “Er zijn volgend jaar minder sprintkansen in de Tour”

De sprinters lijken er in de Tour van 2022 wat bekaaid vanaf te komen, dat is misschien wel de belangrijkste conclusie na de presentatie van het Tourparcours. “Het is dus zaak om elke kans met beide handen aan te grijpen”, concludeert Mark Cavendish na een eerste blik op het parcours.

De 36-jarige Brit heeft inmiddels 34 etappezeges in de Tour de France achter zijn naam staan, nadat hij dit jaar weer eens uitermate succesvol was in de Franse ronde. Cavendish zegevierde in Fougères, Châteauroux, Valence en Carcassonne en wist zo op gelijke hoogte te komen met Eddy Merckx. ‘De Kannibaal’ won in zijn rijkgevulde loopbaan ook 34 etappes in de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar.

De grote vraag is of Cavendish volgend jaar Merckx definitief uit de geschiedenisboeken kan sprinten, aangezien hij nog altijd geen nieuw contract heeft getekend bij Deceuninck-Quick-Step en binnen de ploeg moet concurreren met onder meer Fabio Jakobsen. Cavendish hoopt er volgend jaar natuurlijk wel gewoon bij te zijn in de Tour, ook al zijn er op papier niet al te veel sprintkansen.

“Het zal een ontzettend zware Tour worden. We beginnen in Kopenhagen, wat natuurlijk heel veel herinneringen oproept, aangezien ik er wereldkampioen wist te worden. De eerste dagen na de tijdrit kunnen echter zeer hectisch verlopen. Er zijn volgend jaar minder kansen voor de sprinters en dus moet je elke kans zien te verzilveren.” Op papier krijgen de sprinters in 2022 zes mogelijkheden op ritwinst.