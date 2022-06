Mark Cavendish derde na kettingprobleem: “Teleurstellend nadat de jongens zo hard werkten”

Mark Cavendish moest zich in de Heistse Pijl tevreden stellen met de derde plaats. De 37-jarige spurtbom van Quick-Step Alpha Vinyl kampte in de diepe finale met kettingproblemen, waardoor hij in de eindspurt veel terrein moest goedmaken.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

“Het is een beetje teleurstellend, nadat de jongens de hele dag zo hard hadden gewerkt”, vertelde Cavendish in het flashinterview. “Je zag in de laatste ronde dat we voor de kasseiklim op de plek zaten waar we wilden zijn. In de afdaling schoot mijn ketting eraf. Het was niet voor het eerst dit jaar dat het gebeurde. Ik verloor posities terwijl ik probeerde hem er terug op te leggen.”

Toch bleef de Brit ervoor gaan. “Ik moest het proberen, want je weet maar nooit in de sprint. Maar tegen gasten als De Lie, De Bie… Hoe heet hij? Die was echt snel. Ik moest van ver komen, het is jammer. Ik kwam bij de eerste vijf door de laatste bocht en dat was echt perfect. Het gaatje dat ik moest laten vanwege mijn kettingproblemen was teleurstellend na wat de jongens deden.”

Op de vraag of hij al problemen had tijdens de wedstrijd en of dat de reden was dat ploegmaat Davide Ballerini op de laatste keer Heistse Berg aanviel, was Cavendish kort. “Nee.”