Mark Cavendish begint seizoen in Tour of Oman

Mark Cavendish zal komende week in de Tour of Oman zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen afwerken. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl maakt deel uit van de zevenkoppige selectie voor de meerdaagse wielerronde in het Midden-Oosten.

Cavendish (36) is weer voldoende hersteld van zijn verwondingen, opgelopen tijdens de Zesdaagse van Gent. Vorig jaar kwam hij in de maand november zwaar ten val tijdens de afsluitende ploegkoers van de Zesdaagse van Gent. Daar liep hij twee gebroken ribben en een doorboorde long bij op. Na een goede revalidatie is de Britse sprinter nu klaar om weer te koersen.

In de Tour of Oman hoopt Cav weer aan sprinten toe te komen. Zijn werkgever rekent in de zesdaagse ronde ook op Iljo Keisse, Fausto Masnada, nieuwkomer Mauro Schmid, Stijn Steels en neoprofs Stan Van Tricht and Ethan Vernon. “De Tour of Oman kent een mooi parcours. In de massasprints proberen we iets te doen met Mark. En als het even kan, willen we met Fausto strijden voor een goed klassement. We trekken met een solide ploeg naar Oman”, aldus ploegleider Klaas Lodewyck.

Cavendish zal het in de sprints (waarschijnlijk) moeten opnemen tegen onder meer Fernando Gaviria en Arnaud Démare. De Colombiaan en Fransman staan ook op de voorlopige startlijst.

Selectie Quick-Step Alpha Vinyl voor Tour of Oman 2022 (10-15 februari)

Mark Cavendish

Iljo Keisse

Fausto Masnada

Mauro Schmid

Stijn Steels

Stan Van Tricht

Ethan Vernon