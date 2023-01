Mark Cavendish begint avontuur bij Astana Qazaqstan met Tour of Oman en UAE Tour

Mark Cavendish zal in februari zijn eerste wedstrijden voor Astana Qazaqstan rijden. De 37-jarige Brit zal debuteren in de Tour of Oman (10-14 februari) en vervolgens de UAE Tour (20-26 februari) betwisten. Dat heeft Astana Qazaqstan bevestigd aan VeloNews. Stefan Zanini, ploegleider bij de Kazachse formatie, vertelde in gesprek met die Engelstalige wielersite ook over de plannen met de Brit.

“Het is een eer om een renner als Mark in ons team te hebben”, zei Stefan Zanini, ploegleider bij Astana Qazaqstan, tegen de Engelstalige wielersite. “Het team zal een sprinttrein maken om Mark te ondersteunen. Het is een nieuwe uitdaging voor het team, maar we zijn vastberaden om het te doen. Mark is heel gemotiveerd en hij zal het niveau van iedereen omhoog tillen, zowel dat van de renners als dat van de staf. We hebben renners om hem te ondersteunen. Iedereen gelooft dat Mark veel koersen gaat winnen.”

Volgens Zanini heeft Astana Qazaqstan met onder anderen Martin Laas, Davide Martinelli en Yevgeniy Fedorov, de wereldkampioen bij de beloften, geschikte renners om Cavendish en Cees Bol bij te staan. “We willen hem (Cavendish, red.) de best mogelijke ondersteuning bieden, zodat hij de dingen kan doen die hij altijd gedaan heeft. Het is belangrijk voor ons om die trein te bouwen, zodat hij de wedstrijden om de best mogelijke manier aan kan vatten.”

“We hebben een groep renners die hem kan helpen. Het is normaal als het een beetje tijd kost om het juiste gevoel te vinden. Het team heeft een historie van het rijden van grote rondes. Dat is hoe het er nu voor staat, maar iedereen is heel, heel gemotiveerd met een groot kampioen als hem in het team. De trein komt in orde en ik geloof dat we Cavendish aan de finishlijn af kunnen zetten.”

Wedstrijdprogramma Mark CAVENDISH