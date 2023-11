zaterdag 4 november 2023 om 10:23

Marjolein van ’t Geloof tekent eenjarig contract bij Hess CT

Marjolein van ’t Geloof heeft een contract van een jaar getekend bij Hess CT. De 27-jarige Nederlandse komt over van Human Powered Health. Bij Hess CT zal Van ’t Geloof meer voor haar eigen kansen kunnen gaan.

Van ’t Geloof kon in 2023 niet zegevieren, maar verzamelde wel een aantal ereplaatsen. Zo reed ze naar een notering in de top-10 in onder meer de eerste rit van de UAE Tour, Le Samyn des Dames, ZLM Omloop der Kempen Ladies, de Argenta Classic en GP Oetingen.

“Ik kijk erg uit naar deze nieuwe uitdaging en kan niet wachten om de rest van het team te ontmoeten. Uit de gesprekken die ik had met Pirmin Lang (een van de ploegleiders, red.) kreeg ik een heel goed gevoel. Ik heb zelf ook ambities en wil ik laten zien waartoe ik in staat ben. Ik denk dat het koersprogramma dat ze bij Hess Cycling Team willen gaan doen hier perfect bij past.”