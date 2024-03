zaterdag 16 maart 2024 om 13:04

Marit Raaijkmakers en Lisa van Belle veroveren brons bij koppelkoers in Track Nations Cup Hong Kong

Op dag twee van de Track Nations Cup in Hong Kong stond de koppelkoers bij de vrouwen gepland. Marit Raaijmakers en Lisa van Belle liepen al snel samen met de vrouwen van Nieuw-Zeeland en het Japanse team Rakuten K Dreams uit op de concurrentie. In de slotfase moest Nederland genoegen nemen met het brons. De Japanse formatie ging er met de winst vandoor.

In Hong Kong waren de drie plekken op het podium al gauw vergeven. Nederland ging uitstekend van start en wist de eerste twee sprints te winnen, waarna ook de vrouwen van Nieuw-Zeeland en de Japanse dames van het team Rakuten K Dreams een duit in het zakje deden. Het gat ten opzichte van de andere landen was geslagen, waardoor het vooral uitkijken was naar deze drie koppels.

In aanloop naar de laatste sprint was het Nieuw-Zeeland dat met 51 punten aan de leiding ging met daarachter het Japanse team op 44 en Nederland op 43 punten. In deze laatste sprint zag Nieuw-Zeeland de winst door de vingers glippen, aangezien de Japanners de sprint wonnen. Zelf scoorden zij slechts twee punten, waardoor team Rakuten K Dreams met één punt verschil won. Nederland moest uiteindelijk genoegen nemen met het brons.