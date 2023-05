Marit maakt zich op voor nieuwe sprintkans: “Winnen zou kers op de taart zijn”

Arne Marit snelde in de Giro d’Italia al naar een vierde en tiende plaats, maar de rappe Belg van Intermarché-Circus-Wanty wil meer. De 24-jarige coureur hoopt dat alle puzzelstukjes vandaag in finishplaats Caorle in elkaar vallen. “Mijn debuut in een grote ronde is geslaagd, winnen zou de kers op de taart zijn”, tekent Sporza op uit de mond van Marit.

Marit keek voor de start vooruit naar de zeventiende etappe. Richting de Adriatische kust heeft de Giro-organisatie een parcours uitgetekend met slechts 300 hoogtemeters. Een massasprint staat dan ook in de sterren geschreven. “Het wordt belangrijk om langs de kust al goed voorin te zitten. Daar zullen we Laurenz Rex al moeten gebruiken omdat het echt een sterke beer is. Daarna wordt het belangrijk om positie te houden in de vele bochten richting de laatste rechte lijn”, aldus Marit.

“In een ideaal scenario gaat Niccolò Bonifazio aan net na de laatste bocht, waarna het aan mij is om eruit te komen. Sprinten is altijd een beetje op goed geluk. Het ging in deze Giro vaak heel goed tot de laatste bocht, waarna het vloeken was. Op een dag zal het wel eens allemaal juist vallen en daar moeten we vanuit gaan.”

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 17 naar Caorle – Kans voor de rappe mannen

Sprintduel Marit-Milan?

Marit droomt dus stiekem van een ritzege, maar de Belg moet dan wel eerst de degens kruisen met jongens als Jonathan Milan, Mark Cavendish en Fernando Gaviria. “Voor mij is Milan de sterkste sprinter in deze Giro. Hij is zeker niet onklopbaar, want in de eerste sprint kwam ik toch nog vlot terug op hem. Daar trek ik mij aan op. Als we bij hem in de slipstream zitten, wordt het kwestie van timen met de wind tegen.”