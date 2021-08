Marijn van den Berg sprint naar tweede etappezege in Tour de l’Avenir

Marijn van den Berg heeft de vijfde etappe van de Tour de l’Avenir gewonnen. Nadat pas in de laatste kilometer de overgebleven vroege vluchters waren bijgehaald, was de Nederlander de sterkste in de massasprint. Mick van Dijke werd tweede en behield de gele trui. Voor Van den Berg was het zijn tweede individuele zege in de Franse ronde.

De Tour de l’Avenir was over de helft toen om elf uur het startsein werd gegeven voor de etappe van Tomblaine naar Bar-sur-Aube in de Grand-Est. Onderweg moesten de renners drie hellingen van de derde categorie en twee van de vierde over. Na de top van de Côte de Colombey-Les-2-Églises van vierde categorie ging het in dalende lijn naar de finish. Met Mick van Dijke voor de derde dag op rij in de gele leiderstrui werd het peloton op gang gebracht.

Na een levendige openingsfase kwam een kopgroep met vijf man tot stand, met de Oostenrijker Maximilian Schmidbauer, de Canadees Thomas Schellenberg, de Deen Sebastian Kolze Changizi, de Sloveen Aljaž Jarc en Louis Coqueret uit de regionale ploeg Hauts de France. Schmidbauer was de best geklasseerde renner in de kopgroep op de 46e plek, op 4:59 minuten van Van Dijke. De vluchters mochten maximaal vier minuten wegrijden van het peloton.

Onrust in de kopgroep neemt toe

In de tweede koershelft versnelde het peloton door toedoen van België en Groot-Brittannië. Toen het verschil tot twee minuten was geslonken, nam de onrust in de kopgroep toe. Schellenberg viel verschillende keren aan en Coqueret was de eerste die van voren moest lossen. In de finale reden Changizi en Jarc ook Schmidbauer en Schellenberg los en zo mochten de Deen en de Sloveen in de afdaling naar de finish proberen hun kleine voorsprong op het peloton vast te houden.

Alles kwam aan op de laatste kilometer, en daarin bleek dat de voorsprong van de twee koplopers niet groot genoeg was. Het peloton daalde neer op de vroege vluchters en vervolgens was Marijn van den Berg de sterkste in de eindsprint. De 22-jarige Nederlander was maandagmiddag ook al de beste in de derde rit naar Donnemarie-Dontilly. Zondag won hij bovendien met de Nederlandse ploeg de ploegentijdrit rond Laon.