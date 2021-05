Marijn van den Berg raakt leiding kwijt in Alpes Isère Tour, Sjoerd Bax stijgt naar plaats twee

Marijn van den Berg is niet meer leider in de Alpes Isère Tour. De renner van Groupama-FDJ U23 kwam zaterdag op 2 minuten en 31 seconden achter ritwinnaar Emil Toudas binnen op de zeventiende plaats. Daardoor zakte hij naar de zevende plaats in het algemeen klassement.

Sjoerd Bax (Metec-Solarwatt) eindigde in de vierde etappe als zevende en stijgt een plaats in het algemeen klassement. Hij staat nu tweede, op zes seconden van nieuwe leider Moran Vermeulen. De Oostenrijker zat vandaag mee in de kopgroep en pakte bijna een minuut op een groepje achtervolgers, onder wie Bax.

Zondag staat de slotetappe in de Franse 2.2-wedstrijd op het programma.