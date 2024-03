donderdag 21 maart 2024 om 16:28

Marijn van den Berg grijpt zeldzame sprintkans in Ronde van Catalonië

De eerste (en mogelijks meteen laatste) sprintkans in de Ronde van Catalonië is een prooi geworden voor Marijn van den Berg. De sprinter van EF Education-EasyPost troefde in extremis Arne Marit en Emils Liepins af.

De sprinters die de moeite hebben genomen om af te zakken naar Catalonië, zullen deze vierde etappe met rood omcirkeld hebben. Na een lastige heuvelrit en twee bergetappes, volgde op weg naar Lleida – normaal gesproken de eerste sprintkans. Na de start in Sort ging het wel nog eerst naar de Port d’Ager (3,9 km aan 6,8%) van tweede categorie, maar dit was ook wel meteen de enige beklimming van de dag.

Meteen na het vertrek konden we een aanval noteren van mister Vuelta a Catalunya Thomas De Gendt. De Oost-Vlaming van Lotto Dstny won in zijn carrière al vijf keer een etappe in de Ronde van Catalonië, en kent in deze rittenkoers traditioneel zijn eerste vormpiek. De kansen van een vroege vlucht in een relatief vlakke etappe als deze leken vooraf eerder klein, maar het siert De Gendt dat hij het toch probeerde. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) haakte zijn wagonnetje aan, net als Noor Idar Andersen (Uno-X Mobility). De eerste aanval was meteen de goede.

De drie kregen iets meer dan drie minuten cadeau. De aanwezigheid van De Gendt in de kopgroep zorgt dus nog altijd voor alarmbellen bij het peloton. Onderweg graaide de rasaanvaller dan ook maar wat graag alles mee wat hij kon. De bergpunten? Check. Tussensprint één? Ook geen probleem, net als de tweede. De Gendt weet dat hij daarmee de portefeuille van zichzelf en de ploegmaats wat kan spijzen, in zijn laatste profjaar. Berrade en Andersen ondergingen gewillig hun lot.

Met zestig kilometer te gaan vond De Gendt het welletjes geweest. Berrade ging overboord, Andersen had zin om door te peren. Alleen, waar naartoe? Want in het peloton zaten de sprintersploegen als Intermarché-Wanty, in functie van snelle man Arne Marit, en Cofidis voor Bryan Coquard, immers op hete kolen om alles zo snel mogelijk weer samen te brengen.

Door die nervoriteit werden De Gendt en Andersen al op dertig kilometer van de streep weer gevat. Nét voor tussensprint nummer drie, waar Wout Poels (Bahrain Victorious) de drie boniseconden mee graaide. Niet onverstandig, want achter leider Tadej Pogacar staat alles nog dicht bij elkaar. Ook Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike) en Antonio Tiberi (Lidl-Trek) deden een klein zaakje. De andere favorieten moeiden zich niet.

Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi) kreeg vervolgens de kans om zich nog wat in de kijker te rijden, maar uiteraard gingen we sprinten in Lleida. Het was bovendien een technische finale, waardoor de verschillende treintjes zich al relatief vroeg naar voren knokten. Team dsm-firmenich Post NL wist zich goed te formeren rond Emils Liepins, en ook INEOS Grenadiers bracht Ethan Hayter goed de slotkilometer in. Maar finaal verzorgde Lotto Dstny de beste lead out.

Zij brachten Jarrad Drizners in een ideale positie naar de sprint. De Australiër werd al snel overvleugeld door Bryan Coquard, maar die viel op zijn beurt ook nog stil. Als een duivel uit een doosje was daar plots Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost), die de snel opkomende Arne Marit nog afhield.