Marie Schreiber (19) stapt na veldritseizoen over naar SD Worx

Marie Schreiber maakt dit jaar nog haar debuut voor SD Worx. De 19-jarige Luxemburgse maakt na afloop van het huidige veldritseizoen de overstap van Tormans CX naar het beste Women’s WorldTour van het peloton. Schreiber tekent een contract voor drie jaar bij SD Worx, tot eind 2025.

Deze winter maakt Schreiber veel indruk in het veld, waar ze achter de dominante Nederlandse rensters veel ereplaatsen verzamelt. Op het EK veldrijden voor beloften werd ze vierde, en in wedstrijden als de Azencross Loenhout (tweede), Wereldbeker Dublin (vijfde), Wereldbeker Val di Sole (zesde) behaalde ze mooie ereplaatsen.

“Het was voor mij echt een verrassing dat SD Worx interesse had. Het is een enorme boost voor mijn zelfvertrouwen dat ze ook kansen op de weg zien. Ik heb nog nooit een volledig wegseizoen gereden”, zegt Schreiber. “Al zal dit wegseizoen vooral in het teken van het veldrijden staan. Wil je tegenwoordig in het veldrijden goed presteren, dan heb je een degelijk wegseizoen nodig.”

‘Uitzoeken welke koersen haar het beste liggen’

Ploegleider Danny Stam ziet in Schreiber een klimster, gezien haar lichaamsbouw. “Ze heeft bij ons aangegeven dat ze ook de overstap naar de weg wil maken. De ervaring leert dat goede veldrijdsters meestal ook goed uit de voeten kunnen op de weg. Waar haar mogelijkheden liggen, dat gaan we het komend seizoen uitzoeken”, zegt Stam. “In het Ardennen-blok en wedstrijden in de tweede rij willen we voorzichtig gaan kijken welke koersen haar het beste liggen.”

SD Worx heeft al een andere parttime veldrijdster in dienst met Blanka Kata Vas. “Het past ook in onze doelstellingen om in het veldrijden een prominentere rol te gaan spelen. Vas en Schreiber hebben de potentie om op dit terrein ook nog stappen te zetten”, denkt Stam. Schreiber verwacht veel van de samenwerking met Vas: “Als je met z’n tweeën bent kun je goed je ervaringen delen. Verder trek je je aan elkaar op.”