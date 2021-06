Marianne Vos ziet ploeggenoten zilver en brons pakken: “We mogen tevreden zijn”

Marianne Vos hield zich zaterdag tijdens het NK voor vrouwen koest in het peloton. Omdat de Brabantse renster van Jumbo-Visma met Nancy van der Burg en Karlijn Swinkels vooraan twee ploeggenoten had meezitten, kon Vos het zich permitteren om rustig af te wachten. “Dat is ook een NK. Het kan zoveel kanten op, dus ik heb het gewoon aangekeken.”

“Ik denk dat we tevreden mogen zijn”, gaat ze verder tegenover WielerFlits. “Natuurlijk komen we voor de titel, maar met Amy Pieters hebben we een mooie Nederlands kampioen. Ze bleek gewoon de sterkste te zijn. Daarna was het aan onze twee rensters vooraan om te pakken wat ze pakken kunnen. Met een tweede en derde plaats hebben ze dat goed gedaan.”

Met Van der Burg en Swinkels ziet Vos twee ploeggenoten op het podium terug die normaal gesproken niet zo vaak in de schijnwerpers staan. Alleen maar heel mooi, vindt ze. “Het zien rensters die heel veel voor het team doen, ze rijden altijd in dienst. Het is goed dat ze dan nu hun kans pakken.”

Annemiek van Vleuten had achteraf nog wel wat aan te merken op de rijstijl van alle ploegen, behalve SD Worx. Vos: “Zij zat dan ook alleen, dus ze had niet heel veel keuze. Ze moest gokken. Wij zaten met onze twee pionnen vooraan goed. Dan moeten er keuzes gemaakt worden.”

Tevreden met het gevoel

Zelf besloot Vos de wedstrijd op de achtste plaats. Na Lorena Wiebes was zij de tweede renster uit het peloton. “Het gevoel was heel goed, dus daar mag ik niet over klagen.”