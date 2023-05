Marianne Vos zegeviert na nerveuze dag: “Alle ploegen wilden van voren zitten”

Marianne Vos heeft na de derde ook de vierde etappe van La Vuelta Femenina op haar naam geschreven. Na afloop sprak de kopvrouw van Jumbo-Visma van een zware en zenuwachtige dag. “Het was natuurlijk nerveus vanwege de waaiers van gisteren en omdat er opnieuw wat wind stond”, legde ze uit in het flashinterview.

“Ik denk dat alle teams klaar waren voor het geval er wat gebeurde”, vervolgde Vos, die door de bonificatieseconden nog wat steviger aan de leiding kwam te staan in het algemeen klassement. “Met de klimmetjes er ook nog bij, wilden alle ploegen van voren zitten, ook de klassementsrensters.”

In het eerste deel van de rit ontstond er een vroege vlucht van vier rensters. “De eerste kopgroep kreeg best een groot gat. Ons team heeft de controle genomen, de meiden hebben heel goed werk verricht om de vluchters terug te pakken. Daarna was het zaak om voorin te blijven en controle te houden over de groep. Ik wil mijn team daarvoor bedanken. Ze deden het heel goed, ze zaten bij me in de finale.”

In die finale waren er verschillende aanvallen. Op een gegeven moment reden Annemiek van Vleuten en Demi Vollering weg, samen met Maví Garcia. “Als die twee gaan, weet je dat het serieus is. Maar er was veel wind, dus dat was waarschijnlijk niet helemaal in hun voordeel. Met Amber Kraak en Riejanne Markus had ik ook nog twee ploeggenotes bij me, dus ik had het gevoel dat we ze terug konden pakken. Maar natuurlijk hou je het in de gaten. De aanval van Reusser in de finale was ook heel sterk.”

