Marianne Vos zegeviert in Rucphen zonder publiek

De Wereldbekermanche in Rucphen is gewonnen door Marianne Vos. Na een enerverende wedstrijd, waarin zes rensters tot het einde kans maakten op de zege, trok de renster van Jumbo-Visma aan het langste eind.



De organisatie in Rucphen verwelkomde zaterdag alle Nederlandse veldrittoppers. Lucinda Brand, Marianne Vos, Fem van Empel, Puck Pieterse, Annemarie Worst en Denise Betsema maakten het mooie weer in de verder troosteloze cross in Noord-Brabant. Zonder publiek en in de mist was de veldrit namelijk zeker niet sfeervol.

De intrede van Worst en Betsema liet na de openingsfase nog even op zich wachten. Zo’n 20 minuten duurde het voordat zij de aansluiting vooraan met Brand, Van Empel, Vos en de aan het elastiek hangende Pieterse maakten. Het betekende dat niemand echt het verschil kon maken en dat er met nog twee rondes te gaan zes rensters overbleven voor de zege.

Verbeten strijd om de overwinning

Wereldkampioene Brand en oud-wereldkampioene Vos toonden zich van de zes vooraan het gretigst. Meerdere keren probeerden zij het verschil te maken, maar telkens kwamen de overige rensters weer aansluiten. Het was een voorbode voor wat komen zou, want Vos en Brand verraadden ermee in goeden doen te zijn.

Vlak voor aanvang van de laatste ronde kwamen Brand en Vos dan toch weg. Ook Betsema, die naarmate de cross vorderde steeds sterker begon te rijden, slaagde erin om haar karretje aan te haken. Een van hen zou na meer dan 55 (!) minuten met de zege aan de haal gaan. Diegene bleek uiteindelijk Vos, omdat zij met een ferme sprint in de slotmeters nog Brand passeerde. Betsema werd op een aantal seconden derde.

Wereldbeker Rucphen

Uitslag vrouwen

1. Marianne Vos

2. Lucinda Brand

3. Denise Betsema

4. Fem van Empel

5. Puck Pieterse

6. Annemarie Worst

7. Shirin van Anrooij

8. Sanne Cant

9. Eva Lechner

10. Inge van der Heijden

Volledige uitslag