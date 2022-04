Marianne Vos verdedigt haar titel in Amstel Gold Race niet

Marianne Vos staat zondag niet aan de start van de Amstel Gold Race. Het kopstuk uit de ploeg van Jumbo-Visma kiest ervoor haar titel niet te verdedigen om zich zo optimaal voor te bereiden op Parijs-Roubaix een week later.

Dat bevestigt Liselot Decroix, sportdirecteur bij Jumbo-Visma, in gesprek met de NOS. “Marianne werd vorig jaar tweede in Parijs-Roubaix. Ze heeft ervoor gekozen nu niet te rijden in Limburg, maar om wat extra trainingen te doen zodat ze volgende week uitgerust en fit verschijnt aan de start in Denain”, aldus de voormalig Belgisch beroepsrenster.

Nadat Vos tijdens het wereldkampioenschap in Fayetteville met de regenboogtrui een punt zette achter haar crossseizoen, begon ze met Strade Bianche aan haar wegcampagne: in Siena kwam ze als zevende over de streep. Daarna sprintte ze naar de tweede plaats in Gent-Wevelgem. En afgelopen zondag was ze twintigste in de Ronde van Vlaanderen.