Marianne Vos tweede op Champs-Élysées: “Kon Wiebes helaas niet opvangen”

Voor Marianne Vos was zondag de tweede plaats weggelegd in de openingsetappe van de Tour de France Femmes. De kopvrouw van Jumbo-Visma kon Lorena Wiebes niet verslaan op de Champs-Élysées in Parijs. “Ik zat goed en kwam naast Wiebes in de laatste bocht. Dan weet je dat het een mooi duel wordt”, vertelt Vos bij Sporza.

“De ploeg deed fantastisch werk door mij voorin en uit problemen te houden”, beschrijft de Brabantse, die goed geplaatst aan de laatste 700 meter begon. “Dan ben je al blij dat je op die plek zit. Ik probeerde nog, uit het zog van Lorena, aan de andere kant van de weg een gat te slaan, maar kon haar helaas niet opvangen.”

Volgens Vos was de sprint niet het belangrijkste vandaag. “Het is de hele wedstrijd. Het gaat om je positie, want iedereen wil vooraan zitten. Het gaat veel meer om het gevecht ervoor. Er was wel wat nervositeit. Het is ook geen makkelijk rondje, met de keitjes moet je wel opletten”, zegt ze. “Met al het publiek hier, dat is prachtig. Het is een heel mooie dag.”