Marianne Vos tweede in Parijs-Roubaix: “Het voelde bijna als oorlog”

Marianne Vos is in de eerste editie van Parijs-Roubaix als tweede geëindigd. De renster van Jumbo-Visma ging in de slotfase nog in de tegenaanval op Elizabeth Deignan, maar haar achterstand was te groot. Heel erg teleurgesteld lijkt de Noord-Brabantse na afloop echter niet te zijn: “Ik heb alles gegeven. Het was heel zwaar, maar ook mooi en ontzettend gaaf.”

In gesprek met de NOS vertelt ze: “Ik moest wel continu gefocust zijn, want het voelde bijna als oorlog op de kasseien. Daarom probeerde ik zoveel mogelijk van voren te rijden. Het was echt spekglad, maar kennelijk moest dat zo zijn, deze eerste editie.”

“Deignan plaatste een supersterke aanval”, sluit ze af. “Toen ze ruim twee minuten voorlag wilde ik wat ondernemen, al was dat heel lastig.”