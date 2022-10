Marianne Vos tweede bij start van haar crosswinter: “Tevreden met deze aftrap”

Marianne Vos heeft haar regenboogtrui voor het eerst deze winter laten zien en opgeluisterd met een tweede plaats in de Nacht van Woerden. De wereldkampioene veldrijden werd in de Utrechtse avondcross tweede, kort achter Blanka Kata Vas. “Het was pittig”, was haar eerste reactie bij WielerFlits.

“Het is in Woerden zoals altijd super snel, opletten geblazen, draaien en keren… Puck Pieterse en Blanka Kata Vas zijn super daarin, zij zetten constant druk. Het was voor mij volle bak. In de laatste ronde sloeg Vas een klein gaatje, moest ik even uitklikken en was ze weg. Toen alles op alles om die tweede plek binnen te brengen”, aldus Vos, die Pieterse achter zich hield.

Voor Vos, die afgelopen weekend nog het NK Gravel won, was het haar eerste cross van het seizoen. Vas en Pieterse hebben al enkele wedstrijden in de benen. “Ik ben heel blij dat ik er tussen zat. Het is altijd even afwachten waar je staat, maar ik ben tevreden met deze aftrap”, kan ze lachen. “Het is altijd even spannend. Ik heb na het wegseizoen een pauze ingelast en de laatste weken de training weer opgepakt om door te pakken in de koersen. Ik hoop nu deze lijn door te zetten.”

Wat ook opviel in Woerden was de felle koplamp die Vos op haar fiets had. Voor de kopvrouw van Jumbo-Visma geen noviteit. “Het was niet eens mijn eerste keer, want op de weg heb ik ook al eens met een lamp gereden. Maar we rijden niet zo vaak in het donker natuurlijk. Gelukkig is het hier heel goed verlicht. Het was misschien niet heel nodig, maar op een paar punten kwam het wel goed van pas.”