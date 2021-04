Marianne Vos sprint naar eerste zege in Amstel Gold Race

Marianne Vos heeft voor de eerste keer in haar carrière de Amstel Gold Race gewonnen. De Nederlandse van Jumbo-Visma bleek in de sprint van een elitegroepje sneller dan Demi Vollering en Annemiek van Vleuten.

De Amstel Gold race voor vrouwen was vandaag toe aan haar zevende uitgave! Het werd dankzij die vermaledijde pandemie allemaal net even anders dan we gewend zijn, maar ook dit jaar konden de rensters zich opmaken voor een zware wedstrijd in Zuid-Limburg. De 16,9 kilometer lange, publieksvrije omloop, die zeven keer moest worden afgelegd, voerde telkens over de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de mythische Cauberg.

Topfavorieten als Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en de jarige Anna van der Breggen moesten al bijzonder vroeg uit de veren, aangezien de start werd gegeven rond de klok van 8.30 uur. Na een korte neutralisatie was het aan ex-winnares en koersdirecteur Leontien van Moorsel om met de vlag te zwaaien en de wedstrijd in gang te schieten. Het duurde niet lang vooraleer we een eerste vluchtpoging zagen van twee rensters.

Twee rensters kiezen voor de aanval

De Nederlandse Quinty Ton, uitkomend voor GT Krush Tunap, koos al vroeg voor het offensief en kreeg het gezelschap van de Duitse Kat Hammes namens Ceratizit-WNT. De voorsprong liep al snel op tot een halve minuut en Ton en Hammes mochten in het centrum van Valkenburg als eerste beginnen aan de eerste passage van de Cauberg. In het peloton was er nog niet al te veel stress: zo reden van Vleuten en Van der Breggen in de staart van de groep.

Vlak na de eerste passage van de Cauberg was er plots wat rumoer in het peloton, aangezien heel wat renners besloten om de oversteek te maken naar de twee vroege vluchters. Op de flanken van de Bemelerberg wist een omvangrijke groep van bijna twintig rensters zich los te maken van het peloton. Er zat geen echte topfavoriete mee, maar bijna alle grote teams waren vertegenwoordigd en dus kreeg de groep behoorlijk wat ademruimte.

Omvangrijke groep krijgt de ruimte

Movistar, de ploeg van Van Vleuten, kon vooraan rekenen op de aanwezigheid van Katrine Aalerud, Jelena Erić en Sara Martín. Ook SD Worx (Niamh Fisher-Black), Team DSM (Leah Kirchmann en Franziska Koch), Trek-Segafredo (Lucinda Brand en Lauretta Hanson), Liv Racing (Alison Jackson), Canyon-SRAM (Mikayla Harvey en Elise Chabbey), Jumbo-Visma (Teuntje Beekhuis) en Team BikeExchange (Lucy Kennedy) hadden zich niet laten verrassen.

Ook mee: Amelia Sharpe (NXTG Racing), Brodie Chapman (FDJ Nouvelle Aquitaine), Marta Lach en Julie Leth (Ceratizit WNT), Federica Piergiovanni (Valcar-Travel & Service) en Maria Novolodskaia en Katia Ragusa van A.R. Monex. Het verschil met het peloton liep al snel op tot bijna twee minuten en dus was het alle hens aan dek in de tweede groep. SD Worx, dat met Fisher-Black de verkeerde renster mee van voren had, besloot het tempo te verhogen.

Van der Breggen trekt door

Op een nieuwe passage van de Cauberg was het aan wereldkampioene Van der Breggen om een eerste schifting door te voeren en de achterstand te verkleinen. De winnares van 2017 leek zo het pad te effenen voor Demi Vollering, die versnelde maar al vrij snel weer werd opgeslokt door de groep. SD Worx was echter niet van plan om het tempo zomaar te laten zakken dus ontstonden er meerdere breuken in het peloton. Het was voor veel renners happen naar adem.

Zo ook voor Van Vleuten, die zich had laten verrassen en in een tweede groepje verzeild was geraakt. De Europees kampioene moest alle zeilen bijzetten om de scheve situatie recht te zetten, wat na een ziedende achtervolging ook lukte. Ondertussen wist haar grote concurrente Van der Breggen, samen met Grace Brown, de sprong te maken naar de kopgroep. Maar nog voor de Cauberg wist ook een eerste pelotonnetje, met Van Vleuten, weer aan te sluiten.

Van Vleuten voert de forcing op de Cauberg

Met nog goed zeventig kilometer te gaan was er weer sprake van een hergroepering, maar ook in de daaropvolgende kilometers bleef het onrustig in de groep der favorieten. Op de vierde passage van de Cauberg zagen we voor het eerst Van Vleuten aan de boom schudden. De kopvrouw van Movistar en de winnares van de laatste Ronde van Vlaanderen trok stevig door en dit bleek de versnelling te veel voor Van der Breggen, die duidelijk moest passen.

Van Vleuten slaagde er echter niet in om alleen weg te rijden en dus viel het weer stil op de uitloper van de Cauberg. Op de Rijksweg profiteerde Brand vervolgens van een moment van windstilte tussen de toppers. De renster van Trek-Segafredo trok vol door en sloeg al snel een aardig gaatje, al wist de sterke Brown in een ruk naar het achterwiel van Brand te rijden. Deze twee vrouwen begonnen vervolgens aan een nieuwe passage van de Geulhemmerberg.

Van der Breggen en Van den Broek-Blaak ontbreken in elitegroepje

Op de Geulhemmerberg werden Brand en Brown echter weer opgeslokt door de eerste achtervolgsters, waardoor we met een groep van net geen twintig rensters richting de volgende beklimming trokken. In een tweede groepje zagen we Van der Breggen en Chantal van den Broek-Blaak, twee oud-winnaressen, met elkaar overleggen. De twee Nederlandse favorieten gooiden met nog dertig kilometer te gaan de sportieve handdoek.

Het verschil tussen beide groepen liep al snel op tot driekwart minuut en dus kwam de winnaar van de Amstel Gold Race 2021 uit de voorste groep. In aanloop naar de voorlaatste passage van de Cauberg sloegen Brown en Pauliena Rooijakkers de handen ineen en deze twee rensters wisten met verenigde krachten een halve minuut weg te rijden. Het verschil liep op en dus moest Van Vleuten wel iets proberen op de steilste stroken van de Cauberg.

Grace Brown soleert… naar de zege?

Van Vleuten besloot tot twee keer toe te versnellen, maar slaagde er maar niet in om de concurrentie uit haar wiel te kletsen. Voor een zoveelste keer stokte het tempo en dat was alleen maar in het voordeel van koploopsters Brown en Rooijakkers. De twee aanvallers begonnen met een mooie bonus van zo’n twintig seconden aan de slotronde met daarin nog een keer de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg.

In de afdaling richting de Geulhemmerberg liet Brown zich als een baksteen naar beneden vallen en de hardrijdster van Team BikeExchange wist zo Rooijakkers definitief te lossen. De Nederlandse van Liv Racing bleek door haar beste krachten heen en moest Brown definitief laten rijden. Een moegestreden Rooijakkers werd opgeslokt door de achtervolgers, maar Brown reed nog altijd aan kop en was zeker niet van plan om stil te vallen.

Op de Bemelerberg wist de solerende Brown nog altijd een stevig tempo te ontwikkelen en ook in de kilometers richting de laatste keer Cauberg wist ze een, weliswaar beperkte, voorsprong vast te houden. Toch bleek het niet genoeg voor de zege, want net na het opdraaien van de Cauberg werd de dappere Brown voorbijgesneld door Van Vleuten, die het nog een laatste keer probeerde met een alles-of-niets aanval.

Vos sprint naar eerste zege in Amstel Gold Race

Van Vleuten wist met een langgerekte versnelling de groep volledig uiteen te rijden, maar ze bleek niet de sterkste op de flanken van de laatste scherprechter. Het was namelijk titelverdedigster Katarzyna Niewiadoma die met haar kenmerkende punch op en over Van Vleuten ging en de Nederlandse zelfs wist te lossen. Ook Vos moest passen onder het geweld van Niewiadoma, maar Longo Borghini bleek nog wel in staat om het laatste gaatje op Niewiadoma te dichten.

Longo Borghini en Niewiadoma kwamen gezamenlijk over de top en reden ook als eerste onder de vod van de laatste kilometer, maar toch werden ze in de laatste honderden meters nog bijgehaald door een achtervolgend groepje met Vos, Vollering en Van Vleuten. We kregen alsnog een sprint om de zege en daarin bleek Vos de snelste, al besloot ze wel vrij vroeg haar handen in de lucht te steken. Vollering strandde op een tweede plek, voor Van Vleuten.