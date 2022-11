Marianne Vos: “Qua balans is Beekse Bergen mooie toevoeging”

Video

Marianne Vos was na afloop van de wereldbekercross in de Beekse Bergen erg te spreken over het parcours en de ambiance. “Het is zeker een toevoeging op de kalender”, vertelde de wereldkampioene, die als vijfde over de streep kwam, na afloop in gesprek met WielerFlits.

Vos kon net niet meestrijden om de overwinning in de Beekse Bergen, maar was desalniettemin tevreden over haar optreden. “Je moest echt de hele tijd gefocust blijven en heel precies sturen om geen foutjes te maken. Het gevoel was goed. De start was net niet helemaal goed, maar ik kon al vrij snel goed opschuiven. Ik zag de eerste rensters al snel wegrijden, daarachter was het aanpoten om in een groepje te blijven. Het was continu volle bak.”

Er werd zondag voor het eerst een wereldbekermanche georganiseerd nabij safaripark Beekse Bergen. Als het aan Vos ligt, is het een blijvertje op de kalender. “Er hing een prachtige sfeer en de entourage was ook schitterend. We hadden nu ook het weer ontzettend mee. Het is zeker een mooie toevoeging. Je hebt allerlei verschillende crossen en qua balans op de kalender is dit een mooie aanvulling.”