Marianne Vos past voor DVV Trofee Brussel met liesblessure zaterdag 4 januari 2020 om 18:56

Marianne Vos staat zondag niet aan de start van de Brussels Universiteits Cyclocross, de voorlaatste manche in de DVV Verzekeringen Trofee. De Noord-Brabantse veldrijdster kampt met een liesblessure.

Volgende week staat in Rucphen het Nederlands kampioenschap veldrijden op het programma. Het is nog onduidelijk of deze wedstrijd voor Vos in gevaar komt.

De 32-jarige veldrijdster reed dit seizoen tot dusver vier crossen. In Essen en Xativa greep Vos de zege, terwijl ze in Heusden-Zolder (vierde) en Namen (negende) bij de beste tien reed.