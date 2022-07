Marianne Vos ook na gravelrit in gele trui: “Ik heb ervan genoten”

Marianne Vos is ook na de vierde dag van de Tour de France Femmes de leidster in het algemeen klassement. In de gravelrit naar Bar-sur-Aube kwam de Nederlandse als vijfde over de finish, als eerste van een grote favorietengroep. “Marlen Reusser viel aan op het juiste moment”, complimenteert ze de ritwinnares.

“We wilden vooral veilig blijven met de ploeg en goed gepositioneerd zitten, om zo mee te blijven doen voor de ritzege”, legt Vos uit. De aanval van SD Worx-renster Reusser gooide die plannen echter in de war. “We wisten dat het lastig zou worden om alles te pakken. Dat ik het geel kan behouden, dat is daarom heel mooi. Dat maakt het een goede dag.”

De vier gravelstroken, bij elkaar ongeveer 13 kilometer lang, voelden als een speeltuin voor Vos. “Het is geweldig als je vooraan rijdt, maar minder als je iets daarachter rijdt”, lacht ze. “Ik heb ervan genoten. Er waren ook weer veel toeschouwers. De ploeg hield me goed uit de problemen, dat was het belangrijkste en daar ben ik blij mee. Ik heb nu de gele trui en de punten die ik gepakt heb voor de groene trui zijn mooi, maar daar ligt nu niet mijn focus.”