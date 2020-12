Marianne Vos neemt deel aan X²O Trofee Herentals

De organisatie van de Ethias Cross Essen kondigde eerder al de deelname van Marianne Vos aan. De zevenvoudige wereldkampioene in het veld begint op dinsdag 22 december dus aan haar veldritseizoen, maar zal een dag later ook deelnemen aan de X²O Trofee Veldrijden-manche in Herentals.

Vos reed begin oktober, in Luik-Bastenaken-Luik, haar laatste wegwedstrijd. Eigenlijk zou ze toen nog van start gaan in de Brabantse Pijl, maar na een positieve coronatest in de ploeg besloot haar team CCC-Liv niet van start te gaan. Aankomende dinsdag duikt ze dus weer het veld in voor de Ethias Cross in Essen.

De 33-jarige renster, die volgend seizoen zal uitkomen voor de gloednieuw vrouwenformatie van Jumbo-Visma, laat vandaag via Twitter weten dat ze volgende week ook zal starten in de X²O Trofee Veldrijden-manche in Herentals. Het is nog onduidelijk hoe het definitieve crossprogramma van Vos eruit zal zien.

Vos reed vorig crossseizoen slechts een handjevol veldritten. Ze begon met successen in Essen en het Spaanse Xàtiva om vervolgens ook in de Wereldbekers van Namen en Heusden-Zolder en het Nederlands kampioenschap van start te gaan. Omdat ze vier dagen na het NK werd geopereerd aan een liesblessure, moest ze het wereldkampioenschap in Bogense aan zich voorbij laten gaan.