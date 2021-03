Marianne Vos na tweede plaats: “Longo Borghini was de sterkste”

Marianne Vos kan leven met haar tweede plaats in de Trofeo Alfredo Binda. De kopvrouw van Jumbo-Visma kon het verschil de ontsnapte Elisa Longo Borghini net niet dichten, waarna de Italiaanse kampioene gevlogen was. “Natuurlijk wil je altijd winnen, maar Longo Borghini was vandaag de sterkste”, geeft Vos aan.

“Toen ze ten aanval trok heb ik het nog wel geprobeerd, maar ik moest passen”, blikt de Brabantse kopvrouw terug. “Daarna hebben we met vijf vol achter haar aangereden, maar we kwamen niet dichterbij. Dan weet je dat het voor de tweede plaats gaat zijn.” Uiteindelijk wist Vos de sprint om die tweede plek te winnen in de Women’s WorldTour-koers.

Vos ziet de podiumplaats als een beloning voor haar ploeg. “We zaten goed in koers”, zegt ze. “We hebben niet een keer de boot gemist, daardoor heb ik mij ook wat langer kunnen sparen en kon ik fris aan de finale beginnen. Dat geeft ook wel een bepaalde druk en motivatie om het goed te doen en de ploeg te belonen voor hun werk. En dat is gelukt.”

Ploegleidster Marieke van Wanroij deelt die mening. “We rijden altijd om te winnen, maar we mogen tevreden zijn met het niveau waar we nu staan en met het samenspel van de ploeg. Dit geeft vertrouwen voor de komende weken”, aldus Van Wanroij. “Longo Borghini was vandaag te sterk. Marianne heeft het wel meerdere keren geprobeerd en heeft alles gegeven.”