Marianne Vos na nieuwe zege in Giro Donne: “Ik voel me hier altijd goed”

Marianne Vos boekte vandaag haar dertigste ritzege in de Giro d’Italia Donne, door na een explosieve finale in Puegnago Del Garda af te rekenen met Elisa Longo Borghini en Anna van der Breggen. “Dat ik nu dertig ritzeges achter mijn naam heb staan, is echt geweldig”, klonk het na afloop

De inmiddels 34-jarige Vos wist in de laatste kilometer een demarrage van Elisa Longo Borghini te beantwoorden. In de laatste tweehonderd meter had de Italiaanse kampioene vervolgens geen antwoord op een versnelling van de Nederlandse. Het is voor Vos een bijzondere overwinning, aangezien het haar dertigste ritzege is in de Ronde van Italië voor vrouwen.

“De ploeg weet me telkens in een geweldige positie te brengen. Het is een kwestie van elke dag weer de focus te bewaren. De Giro is voor mij altijd een speciale koers geweest. Ik voel me hier altijd goed en er hangt steeds een speciale vibe. Allerlei renners maken in de Giro kans op succes en daarom is het een speciale wedstrijd”, is de ritwinnares van mening.

De kopvrouw van Jumbo-Visma, eerder al winnares van de etappe naar Ovada, is na zeven etappes de trotse eigenaar van de paarse puntentrui. In het algemeen klassement speelt Vos geen rol van betekenis.