Marianne Vos na nieuwe podiumplek: “Ik mag uiteindelijk wel tevreden zijn”

Tweede, eerste, tweede, vijfde en derde: Marianne Vos legt een bijzonder knappe regelmaat aan de dag in de Tour de France Femmes. In de vijfde etappe deed ze opnieuw mee voor de overwinning, al stond er in de eindsprint geen maat op Lorena Wiebes. “Ze was vandaag zeker de rapste”, concludeert Vos voor de camera van de NOS.

“Toen ze aanging, had ze meteen gat geslagen. Je probeert dan nog tegenstand te bieden, maar ze was vandaag zeker de rapste. Ik reed zeker geen slechte sprint. De ploeg heeft me goed beschermd en we kwamen goed door de laatste bocht. Dan probeer je goed te timen, wat nog wel chaotisch was. Maar uiteindelijk mag ik wel tevreden zijn”, is de draagster van de gele trui van mening.

De laatste kilometers van de vijfde etappe verliepen behoorlijk chaotisch. Het begon allemaal met een haakse bocht op goed 1,7 kilometer van de finish. Vos: “Het was de hele dag een beetje rechtdoor, maar vanaf een kilometer of vijftien voor de meet was het opeens veel draaien en keren, over smalle wegen. Als je dan probeert om met alle lead out-treinen naast elkaar te rijden…”

“Vervolgens was er een bocht met nog 1,7 kilometer te gaan en een afleiding op 500 meter van de streep. Elisa Longo Borghini nam geloof ik de afslag. Ik denk wel dat het verder allemaal goed is gegaan, maar het was wel chaotisch.”