Marianne Vos na achtste wereldtitel in het veld: “Ik kan het niet geloven”

Acht jaar na haar zege in Hoogerheide is het opnieuw raak voor Marianne Vos op een WK veldrijden. De 34-jarige renster vocht in Fayetteville een verbeten duel uit met Lucinda Brand. De beslissing viel in de sprint en daarin bleek Vos andermaal een klasse apart. “Ik kan het echt niet geloven”, klonk het na afloop in het flashinterview.

Vos en Brand waren op voorhand al de grote favorietes voor de wereldtitel en bleken in Fayetteville een maatje te groot voor de tegenstand. De twee dames waren aan elkaar gewaagd op het razendsnelle parcours en dus moest een sprint de winnares aanwijzen. Vos toonde nogmaals haar snelle benen en won zo haar achtste wereldtitel als veldrijdster. “Dit is echt ongelooflijk. Je denkt natuurlijk richting een WK niet vaak terug op je carrière. Ik kan het echt niet geloven.”

Geheim

Vos moest in Fayetteville erg diep gaan voor de wereldtitel. “Het was echt heel erg moeilijk. Lucinda is moeilijk te kloppen en dat wist ik. Zij zette druk tijdens de wedstrijd en dat probeerde ik ook. Het was echter moeilijk om weg te rijden. Ik moest daarom kalm blijven en de juiste dingen doen in de slotronde. En focussen op de sprint.”

Voor de eerste wereldtitel van Vos moeten we terug naar 2006 en nu, zestien jaar later, is het opnieuw raak. Wat is nu haar geheim? Er is niet veel veranderd. Ik ben gewoon verder gegaan op dezelfde voet en ik probeer de juiste dingen te doen. Ik krijg ook ontzettend veel steun van mijn familie en de ploeg. Ik ben echt enorm dankbaar dat ik hier nu ben en opnieuw wereldkampioene ben.”