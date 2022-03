Marianne Vos mist Trofeo Binda door verkoudheid

Marianne Vos staat dit weekend niet aan de start van de Trofeo Binda, de koers die ze in totaal vier keer winnend afsloot. De Nederlandse renster kampt met een verkoudheid en spaart zich voor de komende weken.

“We hadden erop gerekend met Marianne aan de start te staan, maar een verkoudheid gooit roet in het eten”, legt ploegleider Carine Small uit in een persbericht. “We sparen Marianne dus voor de volgende koersen. Haar afwezigheid heeft echter geen gevolgen voor onze ambities in Lombardije. We gaan voor de winst. De meiden weten precies wat ze moeten doen als team om als eerste over de finish te komen. Elke renster kent haar taak. Als iedereen die taak uitvoert, maken we een goede kans op de hoogste podiumplaats.”

Coryn Labecki is nu de renster die het voor de Nederlandse ploeg moet gaan doen. De Amerikaanse won deze koers in 2017. Aafke Soet, Karlijn Swinkels, Noemi Ruëgg, Amber Kraak en Anna Henderson gaan mee ter ondersteuning.