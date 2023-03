Marianne Vos komt dit weekend weer in actie na blessure aan bekkenslagader

Marianne Vos is weer klaar om te koersen. De Nederlandse renster werd in februari nog geopereerd aan een vernauwing in de bekkenslagader. Vos is daar nu helemaal hersteld van en aanstaande zondag komt ze al in actie in de Trofeo Alfredo Binda.

Marianne Vos gaat komende donderdag onder het mes Lees meer:

Op de website van Jumbo-Visma laat Vos weten hoe de afgelopen weken, na haar operatie, zijn geweest. “De behandeling is goed verlopen en zoals gehoopt kon ik tien dagen later weer op de fiets stappen en de training hervatten. Nu staat de eerste wegwedstrijd alweer voor de deur.”

Die wedstrijd is dus de Trofeo Alfredo Binda, een Italiaanse eendagswedstrijd met flink wat heuvels. “Het is een koers die ik graag rijd. De eerste wedstrijd van het seizoen brengt altijd wat extra kriebels met zich mee. Ik kijk ernaar uit om met het team deze koers aan te vangen.” In 2019 was Vos nog de laureaat in de Trofeo Alfredo Binda, toen versloeg ze Amanda Spratt en Cecilie Uttrup Ludwig.

“Uiteraard staan er ook enkele mooie koersen verderop dit jaar op het programma, maar de focus ligt voor nu vooral op de voorjaarswedstrijden. Ik heb zin om lekker te gaan koersen”, geeft de ex-wereldkampioene nog mee.