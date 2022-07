Marianne Vos klopt Lotte Kopecky in Giro d’Italia Donne

De vijfde etappe in de Giro d’Italia Donne is gewonnen door Marianne Vos. De Nederlandse, die eerder ook al de derde rit op haar naam schreef, was na een heuvelachtige koers de snelste van een select gezelschap. Annemiek van Vleuten blijft ondanks een pechmomentje op de laatste helling aan de leiding in het algemeen klassement.

De vijfde etappe van de Giro d’Italia Donne begon in Grumello del Monte en werd grotendeels op een omloop verreden. Vijf keer moesten de rensters een ronde van zo’n achttien kilometer afleggen, waarin de beklimming naar San Pantaleone (1,8 km aan 5,6%) was opgenomen. Daarna ging het naar finishplaats Bergamo, maar in de laatste vijf kilometer wachtte nog de Citta Alta. Deze klim – bekend van de Ronde van Lombardije – is 1,6 kilometer lang aan net geen acht procent.

Het peloton vertrok vanochtend zonder Riejanne Markus (Jumbo-Visma Women). De Nederlands kampioene kwam in de rit van maandag ten val en besloot er vandaag, in samenspraak met de ploeg, de brui aan te geven. Ze gaat zich nu voorbereiden op de Tour de France Femmes avec Zwift.

Geen vroege vlucht

Hoewel het in het eerste deel van de koers hard ging en er op de San Pantaleone meermaals flink doorgetrokken werd – Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing) pikte er in jacht op de bergtrui steeds de volle buit mee -, wist niemand echt weg te rijden. We zagen wel even Francesca Pisciali (Mendelspeck) in de aanval en later probeerden ook Lucinda Brand (Trek-Segafredo) en Kristen Faulkner (BikeExchange-Jayco) het. Nadat ook zij weer tot de orde geroepen waren, ging Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo) er vandoor. Marketa Hájková (Bepink) en Eukene Larrarte (Bizkaia Durango) probeerden de oversteek te maken.

Op de laatste beklimming van de San Pantaleone, met nog een kleine dertig kilometer te gaan, werden de aanvallers een voor een ingerekend. Na de afdaling, twintig kilometer voor de finish, begon Victoire Berteau (Cofidis) aan een solo. Zij reed een minuut bijeen, maar in de laatste kilometers richting de Citta Alta slonk haar voorsprong weer. Aan de voet verdedigde ze nog iets meer dan een halve minuut.

Trek-Segafredo trekt door

Eenmaal op de klim, trok wereldkampioene Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) door in dienst van haar ploeggenoten. Lucinda Brand was degene die overnam, waarmee ze een aanval inleidde van Elisa Longo Borghini. Enkel Marianne Vos en Mavi García konden volgen. Die laatste, García, stond in het klassement slechts 25 seconden achter Annemiek van Vleuten. De draagster van het roze had op de Citta Alta achter een valpartij gezeten en moest in de achtervolging.

In de afdaling herstelde Van Vleuten, met enkele andere rensters in haar spoor, de situatie eigenhandig. Aldus gingen we sprinten met een klein pelotonnetje. Daarin liet Vos zich niet verrassen: ze ging vroeg aan en wist Lotte Kopecky af te houden. Het is haar 32ste zege in de Giro d’Italia Donne.