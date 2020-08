Marianne Vos: “In de sprint had ik eigenlijk wat langer moeten wachten” zaterdag 29 augustus 2020 om 13:11

Marianne Vos concludeerde na afloop van La Course by Le Tour de France dat ze de eindsprint van te ver was aangegaan. “Ik reageerde op Elisa Longo Borghini en had eigenlijk een momentje langer moeten wachten.”

Nadat ze op Longo Borghini had gereageerd, dacht Vos dat toen het juiste moment was om aan te zetten. Uiteindelijk wist Elizabeth ‘Lizzie’ Deignan nog langszij te komen en net iets eerder haar voorwiel over de streep te drukken. “Toch heb ik onderweg redelijk wat geleden en als je dan met Lizzie naar de streep gaat, mag je zo’n inschattingsfoutje niet maken”, vertelde de Nederlandse na afloop aan de NOS.

De CCC-kopvrouw baalde wel dat ze haar derde overwinning in La Course aan zich voorbij zag gaan. “Het is gewoon zonde van zo’n kans. Maar dat is ook koersen natuurlijk. Op zich zat ik wel lekker in de wedstrijd. Annemiek deed een geweldige klim, waardoor we wegkwamen met een groepje. Dat was op zich een heel mooie groep. De samenwerking zat er redelijk goed in. Tot de laatste paar kilometer natuurlijk, maar toen hadden we ook voldoende voorsprong.”

Nu keert ze terug naar huis om vervolgens naar Italië af te reizen voor de Giro d’Italia, die op 11 september van start gaat. “Het seizoen is pas kort, maar we zitten al wel bijna weer in september. Dus ik denk dat iedereen scherp is en gebrand om goed te zijn in volgens mij de enige rittenkoers op WorldTour-niveau.”