Marianne Vos hervat anderhalve week na operatie training op Tenerife

Marianne Vos, die op donderdag 16 februari werd geopereerd aan een vernauwde bekkenslagader, is weer aan het trainen. Dat laat ze weten via Instagram. Ze bereidt zich momenteel op Tenerife voor op haar rentree in het peloton.

“Back on the bike”, schreef Vos maandag bij een foto die gemaakt is tijdens een trainingsritje. De locatie: El Teide. Op deze vulkaan op Tenerife zitten momenteel meer leden van Jumbo-Visma voor een hoogtestage, onder wie Wout van Aert. Vos liet halverwege februari al weten dat ze na de operatie tien dagen rust moest nemen.

In januari werd duidelijk dat Vos kampt met een vernauwing in de bekkenslagader. De veelwinnares moest dan ook passen voor het WK veldrijden in Hoogerheide, en kon zo haar titel niet verdedigen in eigen land. Ondanks een zege in de X2O-cross van Kortrijk was de winter van Vos er vooral een van teleurstellingen. De achtvoudig wereldkampioene in het veld slaagde er maar niet in om haar gebruikelijke niveau te halen.

In 2020 had Vos ook al een blessure aan haar bekkenslagader. Dat heeft tot gevolg dat er minder bloed naar de benen kan stromen. Inmiddels is de 35-jarige renster dus geopereerd en mag ze weer opbouwen richting de eerste wegkoersen. Het is nog niet bekend wanneer Vos weer een rugnummer opspeldt.