maandag 28 augustus 2023 om 13:14

Marianne Vos geopereerd aan liesslagader: “Alles doen om weer op het hoogste niveau terug te keren”

Marianne Vos is deze week geopereerd aan haar liesslagader. Op Instagram laat de renster van Jumbo-Visma weten aan een lange revalidatie te beginnen en dat haar seizoen erop zit.

“Ik had al langere tijd last van pijn en een gebrek aan kracht in mijn linkerbeen. Dit seizoen zijn de klachten erger geworden en ik kon er niet overheen komen”, aldus Vos.

“Mijn grootste hoop voor nu is om zonder klachten in de koers terug te keren. Ik wil heel graag doorgaan op het hoogste niveau en zal er alles aan doen om terug te komen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie support.”

De 36-jarige renster reed twee weken geleden op het WK in Glasgow haar laatste wedstrijd. Daarvoor reed ze de Tour de France, waar ze een keer tweede en twee keer vierde werd in een etappe.