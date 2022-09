Marianne Vos geniet van Annemiek van Vleuten: “Ongelooflijk, maar ontzettend verdiend!”

Marianne Vos startte zaterdagnacht als kopvrouwe van de Nederlandse selectie. Ze kraakte op de laatste keer Mount Pleasant, maar zag acht kilometer later Annemiek van Vleuten naar de wereldtitel rijden. Drievoudig wereldkampioene Marianne Vos kwam zichtbaar geëmotioneerd haar landgenote feliciteren. “Dit had niemand kunnen denken”, vertelt Vos bij de NOS.

“Het was survivallen op het einde”, vertelt ze over haar eigen koers. “Ellen van Dijk en Annemiek deden echt fantastisch werk voor mij. Ik zat met Ellen in een derde groep, maar we kwamen niet meer terug. Vanuit mijn positie zag ik wel dat de tweede groep kon aansluiten bij de koplopers. Ik kon een beetje uit de verte zien dat er iets oranjes wegreed… Annemiek gaat gewoon niet kapot. Het is ongelooflijk, maar ontzettend verdiend. Tegen alle verwachtingen in. Ze doet het maar. Annemiek is Annemiek.”