Marianne Vos derde in allereerste GP Oetingen, Balsamo wint

Elisa Balsamo heeft de allereerste GP Oetingen gewonnen. In de Belgische 1.2-koers klopte de Italiaanse renster van Valcar-Travel & Service Jolien D’Hoore (SD Worx) en Marianne Vos (Jumbo-Visma) in de sprint van een kopgroep.

De eerste GP Oetingen kan worden gezien als een vrouwenversie van de Gooikse Pijl. Tien rondjes van twaalf kilometer zorgden voor een wedstrijd van 120 kilometer. De kritieke punten in de omloop lagen in het tweede deel van het parcours. Scherprechters waren een paar kasseienstroken en de beklimming van de Bergstraat (500 meter à 8,4% gemiddeld) op twee kilometer van de finish.

Kopgroep van achttien duikt finale in

Het eerste deel van de wedstrijd was voornamelijk een afvalkoers. Op de smalle wegen waren er veel rensters die er van achteraan afwapperden, maar van veel afscheiding was geen sprake. Tot met nog een ronde of vier te gaan op de pedalen gingen staan. Marianne Vos (Jumbo-Visma), Sarah Roy (Team BikeExchange), Karol-Ann Canuel (SD Worx) en Elise Chabbey (Canyon-SRAM) sprongen op de Bergstraat weg uit de meute.

Het bleek de opmaat naar de absolute finale. De strijd om de zege ging tussen achttien rensters. De jarige Jolien D’Hoore kreeg met Amy Pieters, Christine Majerus en Canuel liefst drie ploeggenotes van SD Worx mee. Het Jumbo-Visma-blok werd geformeerd door Vos, Anna Henderson en Romy Kasper (Jumbo-Visma), terwijl Valcar-Travel & Service met twee rensters vooraan waren vertegenwoordigd (Balsamo en Vittoria Guazzini).

Balsamo troeft D’Hoore en Vos af

Aude Biannic en Jelena Eric zaten mee namens Movistar, Chabbey en Lisa Klein vormden het duo van Canyon-SRAM. Roy (Team BikeExchange), Maria Giulia Confalonieri (Ceratizit-WNT), Floortje Mackaij (Team DSM), Thalita de Jong (Bingoal-Chevalmeire) en Kristen Faulkner (Tibco-SVB) moesten het alleen zien te rooien. Deze laatste gaf er in de voorlaatste ronde een lap op en ze kreeg steun van Biannic.

Het Amerikaans-Franse kopduo kreeg maximaal een halve minuut van haar concurrentes, maar ze hielden hun inspanning niet vol tot aan de meet. De wedstrijd moest en zou eindigen in een sprint. In deze spurt nam Balsamo de maat van D’Hoore, die vandaag 31 kaarsjes mocht uitblazen, en Vos, die haar eerste podiumplaats voor Jumbo-Visma in de wacht sleepte. Voor Balsamo is het haar eerste overwinning van het seizoen.