Marianne Vos boekt dertigste ritzege in Giro d’Italia Donne

Marianne Vos heeft haar tweede ritzege in de Giro d’Italia Donne 2021 te pakken. De renster van Jumbo-Visma wist op het laatste klimmetje naar Puegnago Del Garda Elisa Longo Borghini en roze trui Anna van der Breggen naar de dichtste ereplaatsen te verwijzen. Het is voor Vos haar dertigste(!) ritzege in de Ronde van Italië voor vrouwen.

Na twee sprintetappes kreeg het peloton in de Giro d’Italia Donne weer de nodige hoogtemeters voor de wielen geschoven. De zevende etappe leidde het peloton over ruim 109 kilometer van Soprazocco Di Gavardo naar Puegnago Del Garda. De rensters, waaronder ook roze trui Anna van der Breggen, moesten zes keer de klim naar Puegnago Del Garda (1,5 km aan 4,8%) beklimmen. Op de laatste klim, na 109,6 kilometer, lag ook de eindstreep van deze etappe.

Nederlandse dames in de aanval

Na een start in droge omstandigheden werd al snel een vroege vlucht gevormd. Riejanne Markus wilde zich vandaag onderscheiden en de renster van Jumbo-Visma werd in haar dadendrang vergezeld door de jonge Italiaanse Matilde Vitillo van de Bepink-formatie. Het verschil met het peloton liep op een gegeven moment op tot ongeveer een minuut, maar na goed veertig kilometer in het zadel was er weer sprake van een hergroepering.

De volgende aanval kwam op naam van Lucinda Brand. De renster van Trek-Segafredo, eerder deze week al tweede in de etappe naar Ovada, ging alleen op avontuur. De voorsprong van Brand liep op tot anderhalve minuut, maar ook de Nederlandse hardrijdster bleek niet sterk genoeg om uit de greep te blijven van het inmiddels al zeer uitgedunde peloton. Niet veel later probeerde Marta Jaskulska het nog even op het klimmetje naar Puegnago Del Garda, maar haar poging had meer iets weg van een losse flodder.

Bastianelli met een ultieme poging, nieuwe zege voor Vos

Met een eerste groep van ongeveer veertig rensters begonnen we aan de laatste tien kilometer. Dit bleek het moment voor Marta Bastianelli om weg te springen uit de voorste groep. De ervaren Italiaanse van Alé BTC Ljubljana heeft normaal een snedige sprint in haar benen, maar besloot vandaag te anticiperen. De poging van Bastianelli strandde echter in schoonheid en met nog zes kilometer te gaan was alles weer te herdoen. Het was in de slotkilometers wachten op het laatste klimmetje richting de finish.

Trek-Segafredo nam in de laatste kilometers het commando in dienst van de Britse Lizzie Deignan. De eerder ingerekende Brand wist nog een enorme kopbeurt voor haar rekening te nemen, maar haar ploeggenote Deignan kon op het moment suprême niet mee met een versnelling van Elisa Longo Borghini. Vos bleek in haar paarse puntentrui wél in staat om de Italiaanse Longo Borghini te volgen en deze twee toppers begonnen gezamenlijk aan de laatste tweehonderd meter.

Dit bleek het moment voor Vos om een tandje groter te schakelen en Longo Borghini uit het wiel te sprinten. De kopvrouw van Jumbo-Visma kwam uiteindelijk met duidelijke voorsprong als eerste over de finish, voor Longo Borghini en Van der Breggen. Die laatste wist zonder problemen de roze leiderstrui te behouden. Morgen krijgen de rensters weer een vlakke etappe voor de wielen geschoven van San Vendemiano naar Mortegliano.