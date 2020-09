Marianne Vos (4e) voldaan: “Het kan eigenlijk niet beter” zaterdag 26 september 2020 om 17:51

Marianne Vos lanceerde zaterdag Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen op de beklimming van de Mazzolano. Zelf wist de Nederlandse renster nog vierde te worden. “Het kan eigenlijk niet beter”, vertelt Vos voor de camera van de NOS.

“Ik ben heel voldaan. Zeker als je zo een wedstrijd kunt rijden”, gaat zij verder. “Het was heel mooi om zo dit spel te kunnen spelen. We konden het plan goed aanhouden, met Amy (Pieters, red.) die mooi in de kopgroep zat. Natuurlijk moet je daar dan ook de benen voor hebben.”

“Met de dominantie van Annemiek en Anna is het een mooi spel dat je kunt spelen, maar het is ook vooral de klasse van die twee. Ik kon mee met het groepje daar achter, dat was een ideale situatie toen Anna een gat had”, zo sluit ze af.