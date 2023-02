Marginal gains? Taco van der Hoorn reed in Kuurne met speciale beenwarmers

Taco van der Hoorn was zondag een van de opvallende figuren in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Nederlander deed niet alleen mee om de overwinning, hij reed onderweg ook met speciale beenwarmers met aerodynamische strips.

Door de gure weersomstandigheden waren extra jasjes, handschoenen en beenwarmers geen overbodige luxe voor de renners die meededen aan Kuurne-Brussel-Kuurne. Intermarché-Circus-Wanty had nog een verrassing in petto: enkele renners van de Belgische formatie droegen tijdens de koers beenwarmers met aerodynamische strips.

“Ik had bij onze sponsor de suggestie gedaan om die te maken”, vertelde Van der Hoorn, die uiteindelijk als vierde over de streep kwam, voor de start aan Cyclingnews. “Ik heb alleen geen tijd gehad om ze te testen.”

In strijd met de UCI-reglementen?

De vraag is alleen of de aerodynamische beenwarmers wel zijn toegestaan in koers. De internationale wielerunie voerde in 2019 namelijk de beruchte sokkenregel in, waarbij sokken niet boven een bepaalde hoogte (tot het midden van het onderbeen) mogen worden opgetrokken om eventuele aerodynamische voordelen in de kiem te smoren. Het is momenteel nog onduidelijk of de aangepaste beenstukken ook in dat segment vallen.