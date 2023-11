vrijdag 10 november 2023 om 11:27

Mareczko volgt Sbaragli met transfer naar Corratec-Selle Italia

Van Alpecin-Deceuninck naar Corratec-Selle Italia. Niet alleen Kristian Sbaragli maakt die transfer deze winter, maar ook Jakub Mareczko. De Italiaanse sprinter tekent namelijk een contract voor één seizoen bij het ProTeam uit eigen land.

Na een lange zoektocht naar een nieuwe ploeg, vond Mareczko in 2022 plek in de hoofdmacht van de gebroeders Roodhooft. Hij kreeg meerdere sprintkansen in kleinere wedstrijden en mocht in zijn eerste jaar starten in de Giro d’Italia. In die twee seizoenen bij Alpecin-Deceuninck behaalde Mareczko vier zeges, waaronder twee in de ZLM Tour.

Bij Corratec-Selle Italia keert Mareczko terug naar eigen land. “Voor mij voelt het als thuiskomen”, vertelt hij. “Ik ken al een paar renners binnen de ploeg en ik wil het team bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben. Ik beloof dat ik mijn best ga doen om het vertrouwen terug te betalen.”

Voor teammanager Serge Parsani is de kleine sprinter ook geen onbekende. “Ik ken hem heel goed, omdat ik zijn ploegleider was bij Southeast in 2015. Ik herinner mij dat hij dat daar in staat was om zijn sprinttalent te laten zien. Dat maakte ons heel tevreden. Nu hij 29 jaar oud is kan hij nog steeds goede resultaten behalen, want hij is nog steeds een van de weinige pure sprinters.”

Corratec-Selle Italia haalde eerder dus al Sbaragli en ook de rappe Niccolò Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty) op uit de WorldTour.