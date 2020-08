Mareczko wint Italiaans onderonsje in Ronde van Hongarije zondag 30 augustus 2020 om 16:54

Jakub Mareczko heeft de tweede etappe van de Ronde van Hongarije op zijn naam geschreven. De Italiaan van CCC won na een 158,4 kilometer lange rit tussen Debrecen en Hajdúszoboszló de massasprint, door zijn landgenoten Matteo Moschetti (Trek – Segafredo) en Luca Pacioni (ndroni Giocattoli – Sidermec) te kloppen.

Vlucht met zes

Zes renners kozen in de openingsfase van de tweede rit voor de aanval. Diether Sweeck (Alpecin-Fenix), Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen-Baloise), Simone Sano (Team Novák), Ziga Horvat (Adria Mobil), Arturo Grávalos (Kometa Xstra) en András Szatmáry (Hongaarse selectie) reden een voorsprong van meer dan vijf minuten bij elkaar.

Het peloton had de situatie onder controle en kwam naarmate de kilometers afnamen steeds dichter bij de koplopers. Op het moment dat de vluchters ingerekend dreigden te worden, ging Grávalos er met nog 21 kilometer te gaan solo vandoor. Hij veroverde een voorsprong van ongeveer een halve minuut, maar de dappere poging van de Spanjaard werd op tien kilometer van het einde teniet gedaan.

Italiaans duel

In de slotfase meldde Trek-Segafredo zich op de smalle wegen richting de finishplaats aan kop van het peloton. De Amerikaanse formatie gaf in de slotfase het tempo aan, in dienst van sprinter Moschetti. In de strijd om de dagzege – die in de achtergrond ontsierd werd door een valpartij – ging de Italiaan vroeg aan, maar zag hij zijn landgenoot Mareczko aan de linkerkant voorbij komen. De 26-jarige Italiaan boekte daardoor zijn eerste zege van het seizoen.