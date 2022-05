Marco Haller verrast met sprintzege in Tour of Norway, Remco Evenepoel blijft leider

Marco Haller heeft enigszins verrassend de vierde etappe van de Tour of Norway gewonnen. De ervaren Oostenrijker, uitkomend voor BORA-hansgrohe, was Ethan Vernon en Alexander Kristoff te snel af in een etappe van maar liefst 232 (!) kilometer met finish in Kristiansand. Remco Evenepoel blijft leider in het algemeen klassement.

De kopgroep van de dag bestond uit Shane Archbold (BORA-hansgrohe), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise), Frederik Muff (ColoQuick), André Drege (Coop) en Lucas Eriksson (Riwal). Ze zes waren ongevaarlijk in het klassement en kregen een vrijgeleide van het peloton.

Daar waren het Quick-Step-Alpha Vinyl, Intermarché-Wanty-Gobert, Trek-Segafredo, EF Education-EasyPost en INEOS Grenadiers die de achtervolging leidden. Het venijn van deze rit zat hem echter in de staart, want eenmaal aangekomen in finishstad Kristianstand volgden nog twee lokale rondes, met daarin de klim naar Gimlekollen (1 km aan 6%).

Chaotische sprint

Dertien kilometer voor de finish kwam er een einde aan de vroege vlucht. Alleen de Belg Bonneu hield nog stand, maar ook hij werd ingerekend. Op de laatste keer Gimlekollen, op zes kilometer van de finish, kwam klassementsleider Remco Evenepoel als eerste boven. Achter hem was het peloton op een lint getrokken en in twee stukken gebroken.

Nathan Van Hooydonck sloop ruim drie kilometer voor de meet weg uit dat voorste peloton, maar in de slotkilometer werd de Belg van Jumbo-Visma in de kraag gevat. In de sprint die volgde was het chaos troef. Het tempo ging er helemaal uit en er werd wat geduwd en getrokken. Uiteindelijk maakte Haller er een lange sprint van. Daarmee was hij Ethan Vernon en Alexander Kristoff te snel af.

Mike Teunissen (vierde) en Martijn Budding (achtste) waren de Nederlanders de top-10. Tom Van Asbroeck eindigde als vijfde.