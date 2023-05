Marco Frigo strijdbaar na derde plek in Giro: “We proberen het nog eens!”

Marco Frigo mag gerust de verrassing van de dag genoemd worden. De 23-jarige Italiaan van Israel-Premier Tech werd vanuit de kopgroep knap derde achter Brandon McNulty en Ben Healy in de zware vijftiende etappe van de Giro d’Italia. “We proberen het zeker nog eens!”, zei hij na afloop bij zijn eigen ploeg.

Frigo moest op de laatste gecategoriseerde klim McNulty en Healy laten gaan, maar wist uiteindelijk terug te keren. Op de laatste helling voor Bergamo moest hij opnieuw lossen, maar kwam in de slotkilometer wederom terug. “Ik verkleinde het gat met een goede afdaling. Ik heb mijn energie goed verdeeld op het laatste vlakke stuk in de finale”, aldus de Italiaan, die aan zijn eerste grote ronde bezig is.

Toen Frigo terugkeerde probeerde hij met een uitvalspoging nog de rit te winnen, maar deze werd gecounterd. “Toen de koplopers naar elkaar begonnen te kijken sloot ik het gat en heb ik het spel zo goed mogelijk proberen te spelen. Ik ben niet teleurgesteld, maar toch kon ik de zege bijna aanraken. Dit is heel positief en we gaan het zeker nog eens proberen”, besloot de jonge coureur strijdbaar.