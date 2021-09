Marco Frigo bezorgt SEG Racing Academy zege in openingsrit Ronde de l’Isard

De openingsetappe van de Ronde de l’Isard (2.2U) is gewonnen door Marco Frigo. De 21-jarige Italiaan van SEG Racing Academy versloeg in Montauban medevluchters Eliott Pierre en Arnaud Tendon. Frigo is uiteraard ook de eerste leider in de Franse beloftenkoers.

De Ronde de l’Isard is een van de meest prestigieuze rittenkoersen voor beloften. Normaliter wordt de Franse ronde gereden in mei, maar dit jaar is de koers verplaatst naar het najaar. Met onder meer Gijs Leemreize, Tom Gloag en Anders Halland Johannessen stonden er vandaag enkele grote beloften aan het vertrek van de eerste etappe. De rit van Toulouse naar Montauban was er eentje voor de sprinters, ondanks twee klimmetjes van de derde categorie, waarvan de laatste op net iets minder dan dertig kilometer van de streep. Althans, zo leek het toch op papier.

Net voor de klok van 13.00 uur werd het peloton op gang gebracht en was het wachten op de eerste schermutselingen. Vier renners wisten al snel weg te rijden en de vroege vlucht te vormen. Eliott Pierre (CC Etupes), Arnaud Tendon (Swiss Racing Academy), Enzo Paleni (Groupama-FDJ Continental) en Max Walker (Trinity Racing) reden een tijdje voor het peloton uit. In een latere fase wisten nog eens zeven renners de oversteek te maken, waardoor we een kopgroep kregen van in totaal elf coureurs. Onder meer Marco Frigo, Milan Paulus en Aaron Van Der Beken wisten aan te sluiten.

Frigo doet uitstekende zaken

In de finale slaagde SEG Racing Academy erin om een overtalsituatie uit te spelen. Frigo besloot in de aanval te gaan en in de achtervolgende groep probeerde Paulus zo goed mogelijk af te stoppen. Frigo reed zo alsmaar verder weg van de tegenstand en kwam uiteindelijk solo over de streep. De sprint voor de tweede plaats werd, een halve minuut na de binnenkomst van de Italiaan, gewonnen door de Brit Max Walker, voor Van Der Beken en de Zwitser Tendon. Het peloton kwam te laat op gang en bereikte nog eens twintig seconden later de streep. Corbin Strong won het sprintje voor plaats tien.

Frigo won niet alleen de etappe, maar deed ook uitstekende zaken met het oog op de eindzege. De Italiaan gaat namelijk goed bergop en heeft nu al een mooie bonus op zijn grootste concurrenten voor het eindklassement. Het is voor Frigo zijn eerste zege van het seizoen. Eerder dit jaar werd hij al wel tweede op het Italiaans kampioenschap tijdrijden voor beloften, zesde in de Flanders Tomorrow Tour en elfde in de Tour de l’Avenir. Met name die laatste rittenkoers is een goede graadmeter voor de Ronde de l’Isard.