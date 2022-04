Marceli Boguslawski wint openingsrit Tour of Thailand, Nederlander Raymond Kreder derde

De eerste etappe in de Tour of Thailand is gewonnen door Marcelli Boguslawski. De Pool van HRE Mazowsze Serce Polski klopte in een massasprint Mohd Harrif Saleh en Raymond Kreder. Boguslawski is vanzelfsprekend ook de eerste leider in het algemeen klassement.

De Tour of Thailand is 2.1-koers, maar er staan niet echt grote namen aan de start. De eerste etappe had als start- en finishplaats Mukdahan, een stad in het noordoosten van Thailand. De etappe bedroeg 157,3 kilometer en liep vooral over vlakke wegen. Onderweg moest er een kleine heuvel worden overwonnen, die 1,3 km lang was en een stijgingspercentage van 4% had.

De weergoden gunden de renners geen aangename eerste etappe in Thailand, het regende namelijk ontzettend hard. In de straten van Mukdahan werd er dan ook in de striemende regen voor de overwinning gesprint. Die sprint werd sterk aangetrokken voor Boguslawski, die nog twee ploegmaten voor zich had op 400 meter van de finish. De Pool kon lang blijven zitten en kwam er vervolgens overtuigend uit.

Overwinning voor Boguslawski dus. Daarachter werd Maleisiër Saleh van Terengganu Polygon tweede, Nederlander Kreder sprintte naar de derde plaats. Kreder komt in actie voor Team UKYO, een Japanse ploeg. Logischerwijs is de Nederlander voornamelijk te zien in Aziatische koersen.