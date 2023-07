Marc Wauters over akkefietje Eenkhoorn en Philipsen: “Daar put Pascal energie uit”

Video

Een zichtbaar ontgoochelde Marc Wauters na de achttiende etappe van de Tour de France. Zijn renners van Lotto Dstny kwam heel dichtbij de ritzege, maar Kasper Asgreen wist Pascal Eenkhoorn af te troeven. Voor de Nederlander en de sterk koersende Victor Campenaerts echter niets dan lof: “De jongens hebben heel hard gestreden”, zegt Wauters in gesprek met WielerFlits.

“Hij zit er heel kort bij, maar het lukte niet. Het is de derde tweede plaats voor ons. De jongens hebben heel hard gestreden, ze hebben zich niet neergelegd bij een massasprint. Chapeau. Het was een heel gevecht om vooruit te blijven. Er mocht niet getwijfeld worden en dat hebben ze ook niet gedaan. Tja, Asgreen was ook heel sterk, maar we hadden liever zelf gewonnen. Da’s koers, hè.”

“Victor Campenaerts heeft schitterend werk geleverd”, vervolgt Wauters. “Ook die laatste beurt die hij doet om vooruit te blijven, anders werden ze toch nog gegrepen. Asgreen heeft een grote motor hè, en die heeft ook zeker een hoop werk gedaan. Hij was ietsje sneller dan Pascal.”

Intimideren

Aanvankelijk zat Eenkhoorn niet mee in de kopgroep die het zo verrassend haalde, maar op tachtig kilometer van de meet probeerde de Genemuidenaar daar verandering in te brengen. Bij zijn eerste, onsuccesvolle poging, werd hem de pas afgesneden door Jasper Philipsen, maar even later maakte hij toch de oversteek. Wauters had daarover ook nog iets te zeggen: “Jasper had graag dat het heel gecontroleerd naar de meet ging, maar dat was niet ons plan. Dat manoeuvre was om te intimideren, maar dat gebeurt niet met Pascal. Daar put hij energie uit.”