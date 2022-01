Marc Soler naar de Tour en de Vuelta: “Pogacar zo veel mogelijk helpen”

De belangrijkste opdracht voor Marc Soler bij zijn nieuwe ploeg UAE Emirates is duidelijk: Tadej Pogačar zo veel mogelijk helpen. De Spaanse klimmer die deze winter na zeven jaar bij Movistar vertrok, vergezelt de Sloveen in zowel de Tour de France als de Vuelta a España.

Soler wilde in gesprek met Cyclingnews niet te lang stilstaan bij zijn vertrek bij Movistar, de ploeg waar hij in 2015 beroepsrenner werd en waarvoor hij Parijs-Nice en een etappe in de Vuelta won. “Wat mij betreft, ben ik in goede verstandhouding vertrokken. Dat is het, er is niets meer over te zeggen. Na zeven jaar op dezelfde plek, begint het je op te breken. Je bouwt relaties op, maar je hebt ook die verandering nodig om gemotiveerd te blijven. Ik ben erg enthousiast over deze stap. Het is precies wat ik nodig had om die vonk te behouden. Ik heb nieuwe uitdagingen en nieuwe doelen, en dat geeft me veel motivatie.”

Zijn belangrijkste taak dit seizoen is als luxe knecht fungeren voor Pogačar, de winnaar van de Tour de France van zowel 2020 als 2021. “Het is duidelijk wat ik moet doen: Pogačar zo veel mogelijk helpen”, gaat de 28-jarige Spaanse klimmer verder. “De waarheid is dat ik er erg naar uitkijk om voor hem te werken. Ik denk dat ik een goede ploegmaat voor hem kan zijn. Ik heb voor de eerste keer kennis met hem gemaakt in de Vuelta van 2019, waar hij derde werd. Dat is waar we hem echt hebben ontdekt. Sindsdien is hij steeds beter geworden en vooralsnog lijkt hij geen grenzen te hebben.”

‘In de koersen van een week zou er meer vrijheid kunnen zijn’

De motivatie om voor zijn eigen kansen te rijden gaat nooit weg, zegt Soler, afgelopen seizoen de winnaar van de derde etappe in de Ronde van Romandië. “En je kunt blijven dromen, maar in deze ploeg zijn de dingen duidelijk. Met Tadej is er geen discussie wie de kopman is als hij aan de start staat. In die zin is er geen twijfel. Ik zal proberen een bijdrage te leveren om hem te helpen die derde Tour op rij te winnen. Voor de Grote Rondes zijn de dingen duidelijk. In de wedstrijden van een week zou er meer vrijheid kunnen zijn, waar ik mijn kansen zal hebben om te tonen wat ik kan, en proberen te winnen.”

De Spanjaard begint het seizoen met de Ronde van Valencia en verschijnt daarna aan de start van Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland. Dan verdwijnt hij even van de radar om zich voor te bereiden op de Tour en de Vuelta. “Ik wil niet stagneren. Ik ga in elke koers het maximum van mezelf eisen. Het team eist dat ook altijd. Ik moet hard werken en mijn niveau laten zien, en dat is motiverend voor mij.”

Voorlopig programma Marc Soler voor 2022

Ronde van Valencia (2-6 februari)

Strade Bianche (5 maart)

Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Ronde van Catalonië (21-27 maart)

Ronde van het Baskenland (4-9 april)

Tour de France (1-24 juli)

Vuelta a España (19 augustus-11 september)