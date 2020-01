Marc Sarreau met de schrik vrij in Schwalbe Classic maandag 20 januari 2020 om 09:41

Marc Sarreau zag zijn kansen in de Schwalbe Classic in rook opgaan door een schuiver in de finale. Daardoor was hij in een klap kansloos voor de overwinning. Zonder erge verwondingen heeft hij zijn blik alweer op de openingsrit van de Tour Down Under gericht.

Sarreau ging op het technische en natte circuit door het centrum van Adelaide op drie ronden voor het einde onderuit en daarmee waren zijn kansen op succes verkeken. “Hij heeft wat schaafwonden aan zijn linkerzijde, maar het gaat goed. Hij is in orde, er zijn geen zorgen voor het vervolg”, laat ploegleider Jussi Veikkanen weten.

De Fransman en zijn ploeg hebben de focus alweer verlegd naar de openingsetappe van de Tour Down Under als dinsdag de renners vijf plaatselijke ronden, door en rond Tanuda rijden. “Deze etappe eindigt normaal gesproken in een sprint. We gaan ervoor zorgen dat Marc zich deze keer kan laten zien”, aldus Veikkanen.