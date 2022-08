Marc Sarreau begint Tour Poitou-Charentes met sprintzege

Marc Sarreau heeft de openingsetappe van de Tour Poitou-Charentes gewonnen. In Périgny was de snelle man van AG2R Citroën de sterkste in de sprint van het peloton. Hij versloeg Edward Theuns (Trek-Segafredo) en de jonge Paul Penhoët (Groupama-FDJ). Eerder dit jaar was Sarreau ook al de beste in de Franse eendaagse Cholet-Pays de la Loire.

In de regio Poitou-Charentes, in het westen van Frankrijk, ging vandaag de vierdaagse rittenkoers Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine van start. Daarin mocht Connor Swift proberen zijn titel van een jaar geleden te verdedigen. De Brit van Arkéa Samsic bleef destijds Bruno Armirail (Groupama-FDJ) en Morten Hulgaard (Uno-X) voor in het algemeen klassement. De 193 kilometer lange eerste rit ging van Chauray naar Périgny.

Zes vluchters rijden weg

Op het eerste klimmetje van de dag, na twintig kilometer, kwam de vlucht van de dag tot stand. Emīls Liepiņš (Trek-Segafredo), Axel Laurance (B&B Hotels-KTM), Fabien Grellier (TotalEnergies), Sergio Roman Martín (Caja Rural-Seguros RGA), Tristan Delacroix (Nice Métropole Côte d’Azur) en Jordan Jegat (Team U Nantes Atlantique) sloegen de handen ineen en pakten maximaal twee minuten op het peloton, waar vooral Groupama-FDJ controleerde.

Naarmate de aankomst dichterbij kwam, gingen ook anderen ploegen zich met de achtervolging bemoeien. In de laatste twintig kilometer liep het verschil terug tot een halve minuut, waarna de kopgroep uit elkaar viel. Grellier, Martín en Delacroix reden hun medevluchters eraf en uiteindelijk bleven Grellier en Martín samen van voren over. Zij begonnen met dertig seconden voorsprong aan de laatste tien kilometer.

Grellier en Martín waren niet opgewassen tegen het peloton, dat het koppel op vijf kilometer van de aankomst inrekende. Daarna was het aan de teams van de sprinters om hun kopmannen zo goed mogelijk te positioneren voor de finale. Oliver Naesen deed de lead-out voor zijn kopman Marc Sarreau en de Fransman zette de kroon op het voorbereidende werk van zijn ploegmaat bij AG2R Citroën. Sarreau werd ook de eerste leider in het algemeen klassement.