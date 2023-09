vrijdag 8 september 2023 om 19:12

Marc Reef (Jumbo-Visma) lyrisch over berenwerk Robert Gesink: “Groot compliment”

Jumbo-Visma liet vrijdag totale dominantie zien in de Vuelta met Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, maar na afloop wilde ploegleider Marc Reef het eerst hebben over Robert Gesink. “Ik wil hem een groot compliment geven. Hij heeft de gehele dag gecontroleerd. Al op de eerste klim reed hij op kop.”

Reef zag Gesink tot ver op de laatste klim op kop rijden van het peloton. “Hij heeft ook nog een groot deel gedaan van de Tourmalet, terwijl we al een overtal hadden. Kelderman kon het daarna van hem overnemen”, gaat de ploegleider verder met zijn verhaal bij Eurosport.

Plan tussen klassementsrenners

Op de Tourmalet zag Jumbo-Visma uiteindelijk Vingegaard winnen voor Kuss en Roglic. Vooraf had de ploegleider niet op zoiets durven hopen, maar als de Nederlander de tactiek van de ploeg uitlegt wordt het allemaal iets logischer.

“Vingegaard mocht vandaag gewoon aanvallen. Kuss moest daarachter profiteren van de overige klassementsrenners, Roglic mocht daarna weer, omdat we wisten dat hij de explosiefste was van allemaal. Toen Vingegaard wegreed, hebben we met Kuss gewacht op het juiste moment.”

“We hebben uiteindelijk nog een veel betere situatie voor onszelf gecreëerd dan gedacht. Het is ongelofelijk”, eindigt Reef. “Wat ik vandaag heb gezien was echt heel goed.”