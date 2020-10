Marc Hirschi zet met tweede plaats in Luik punt achter zijn wonderjaar maandag 5 oktober 2020 om 08:06

Marc Hirschi heeft met Luik-Bastenaken-Luik zijn laatste wedstrijd van het seizoen gereden. In de klassieker legde de Zwitser beslag op de tweede plek nadat Alaphilippe gedeclasseerd werd. Met zeges in de Tour de France en de Waalse Pijl vestigde hij zijn naam tussen de wereldtop.

Hirschi, de beloftenwereldkampioen van Innsbruck (2018), maakte veel indruk in zijn tweede jaar bij de profs. In de Tour de France, de eerste grote ronde in zijn carrière, reed hij op de tweede dag in Nice al gelijk naar de tweede plaats nadat hij in de finale was weggesprongen met Alaphilippe en Adam Yates. Een week later, op weg naar Laruns, reed hij lange tijd solo op kop, maar werd hij in de slotfase nog bijgehaald door een elitegroepje.

Driemaal was scheepsrecht voor de beloftevolle renner van Team Sunweb, want in Sarran kreeg hij loon naar werken. Andermaal ging hij in de aanval en wist deze keer wèl zijn solo tot een goed einde te brengen. Na de Tour kon hij zijn sterke lijn doortrekken; eerst naar het WK in Imola waar hij het brons pakte. Vervolgens pakte hij in de Waalse Pijl de overwinning door op de steile Muur van Hoei Benoît Cosnefroy en Michael Woods voor te blijven.